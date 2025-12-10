Погибшего тверского спасателя наградили медалью "За отвагу на пожаре"

Павел Евстигнеев погиб при тушении возгорания в Конаковском округе в апреле 2025 года

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожарный ГУ МЧС России по Тверской области Павел Евстигнеев, погибший в ходе ликвидации возгорания в апреле 2025 года, посмертно награжден медалью "За отвагу на пожаре". Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

"Медали "За отвагу на пожаре" (посмертно) удостоен Павел Евстигнеев - пожарный федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы главного управления МЧС по Тверской области. Телеграмму с благодарностью за воспитание достойного сына маме Павла Евстигнеева, Елене Соболевой, направил врио губернатора Виталий Королев", - говорится в сообщении.

Королев поблагодарил мать Евстигнеева за воспитание настоящего героя и добавил, что он до конца остался верен долгу, проявил пример отваги и самоотверженности. "Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю Тверской области, став одним из символов героического труда российских пожарных. Благодарю вас за воспитание настоящего героя", - говорится в телеграмме Королева.

Евстигнеев - выпускник Тверского технологического колледжа. С августа 2022 года трудился в службе пожарной охраны. Как отмечают в ГУ МЧС по Тверской области, Евстигнеев зарекомендовал себя как ответственный специалист, который четко ориентировался в сложной оперативной обстановке, не терял самообладания. Евстигнеев погиб при тушении возгорания в Конаковском округе в апреле 2025 года.

На сайте книги памяти МЧС России сообщается, что Евстигнеев погиб из-за взрыва газового баллона. Взрывная волна нанесла спасателю травмы, несовместимые с жизнью.