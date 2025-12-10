СФ рекомендовал Минцифры рассмотреть введение детских sim-карт

Это нужно для защиты от информации, причиняющей вред здоровью, уточнили Совфеде

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал Минцифры рассмотреть вопрос о законодательном введении в России детских sim-карт. Об этом говорится в постановлении СФ "О внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ" по итогам выступления на пленарном заседании вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на установление особенностей использования абонентского номера несовершеннолетнего лица в целях его защиты от информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию, распространяемой посредством сети "Интернет", - сказано в документе.

Кроме того, СФ рекомендовал ведомству проработать вопрос об установлении возможности отправления заявлений о мошеннических действиях через "Госуслуги", в том числе в правоохранительные органы и кредитные организации.