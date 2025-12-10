СФ предложил правительству тестировать в Пулково беспилотные авиасистемы

Для этого на территории Санкт-Петербурга необходимо установить экспериментальный правовой режим

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал правительству РФ проработать вопрос об установлении на территории Санкт-Петербурга экспериментального правового режима для тестирования беспилотных авиационных систем на территории аэропорта Пулково. Об этом говорится в постановлении СФ "О внедрении цифровых технологий для достижения национальных целей развития РФ" по итогам выступления на пленарном заседании вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации проработать вопрос об установлении на территории города федерального значения Санкт-Петербурга экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в целях тестирования беспилотных авиационных систем на территории аэропорта Пулково", - говорится в документе.