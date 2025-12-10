Георгиев: пострадавшим при атаке на ЦРБ в Алешках оказывают необходимую помощь

Медучреждение продолжает работать, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Пострадавшим в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ по центральной районной больнице в городе Алешки оказывается вся необходимая помощь. Само медучреждение продолжает работу, сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены.

"Нахожусь на связи с руководством Минздрава области и ЦРБ. Раненым оказывается вся необходимая помощь. Больница получила повреждения, но не прекращает работу. В ближайшее время будет проведена оценка разрушений, оказана помощь семьям погибших и пострадавших, а также поддержка самому медучреждению", - написал он в своем Telegram-канале.

Омбудсмен заявил, что противник продолжает попытки запугать жителей Херсонской области, однако выразил уверенность, что эти попытки обречены на провал. Он отметил, что жители региона проверены временем и продолжают работать сплоченно. "Противник не оставляет попыток запугать жителей Херсонщины. Знаю точно, [что] это сделать не удастся. Наши люди проверены и временем, и обстрелами. Мы остаемся вместе и продолжаем работать", - подытожил Георгиев.