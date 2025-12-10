В Петербурге пройдет форум "Travel Hub. Приезжай. Зима"

На мероприятии обсудят тенденции развития туротрасли РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Необычные маршруты по России, гастрономическую карту и туристическую привлекательность городов и регионов в зимний сезон обсудят на форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима", который откроется в Санкт-Петербурге 11 декабря. На его площадках соберутся эксперты, представители органов власти и лидеры рынка туруслуг из разных государств, сообщил городской комитет по развитию туризма.

"Чтобы сделать Санкт Петербург магнитом для современных путешественников, нам нужно постоянно развиваться и предлагать новые, захватывающие впечатления круглый год. В этом году мы делаем акцент на зимней привлекательности Петербурга. На форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима" мы продемонстрируем, как эффективно упаковать зиму в востребованные туристические продукты, превращающие холод в визитную карточку города", - приводит пресс-служба слова председателя комитета Евгения Панкевича.

Программа форума включает более трех десятков мероприятий, которые, по оценкам организаторов, соберут около 5 тыс. участников. В фокусе дискуссий - зимние виды туризма, работа с историческим и культурным наследием, адаптация туристических услуг для разных пользователей, инвестиции в инфраструктуру и сервис, расширение международного сотрудничества в ближнем и дальнем зарубежье и другие вопросы.

В первый день форума одним из ключевых мероприятий станет форсайт-сессия "Серебряное ожерелье России. Перезагрузка", посвященная стратегиям развития туризма в регионах Северо-Западного федерального округа. На пленарной сессии "География России", которая состоится 12 декабря в штаб-квартире Русского географического общества, обсудят роль Москвы и Петербурга как хабов для начала путешествий по стране, необычные маршруты и гастрономическую карту. Среди других значимых событий форума - Всероссийская премия Wheretotravel Hotel Awards; ежегодная премия Pulkovo Awards; Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" и другие.

Международный форум "Travel Hub" будет проходить в Петербурге с 11 по 13 декабря. Организаторы - городской комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро при поддержке Минэкономразвития России. За семь лет своего существования форум принял свыше 53 тыс. участников из более 40 стран.