Первая метель календарной зимы обрушится на Москву 12 декабря

Столбики термометров в этот день покажут до плюс 3-5 градусов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первая метель календарной зимы может обрушиться на Москву и Подмосковье в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последний прогноз.

"Днем в пятницу, 12 декабря, ожидается дождь со снегом, а местами - метель", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что образованию метели поспособствует ветер западной четверти, который будет дуть со скоростью 6-11 м/ с, его порывы местами могут достигать 17 м/с.

Столбики термометров в последний рабочий день недели покажут до плюс 3-5 градусов в Москве и от плюс 1 до плюс 6 градусов в Подмосковье. "Однако уже к вечеру начнется понижение температуры: в столице до минус 1 градуса, по области - до минус 3 градусов", - напомнил собеседник агентства, подчеркнув, что подобные условия могут вызвать гололедицу на дорогах.

На этом понижение температуры не закончится. Так, согласно прогнозу, в ночь на субботу, 13 декабря, на фоне облачности и небольшого снега местами столбики термометров опустятся до минус 5-7 градусов в Москве и от минус 4 до минус 9 градусов - по области. "Отрицательные температуры ожидаются и днем в субботу: в Москве - минус 3-5 градусов, в Подмосковье - минус 7-2 градуса, ветер прогнозируется северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с и отдельными порывами местами до 17 м/с", - сказал собеседник агентства, вновь предупредив о гололедице на дорогах.