На ВДНХ откроется Московская неделя интерьера и дизайна

На мероприятии представят более 1,2 тыс. брендов из России и заграницы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дискуссии с экспертами, иммерсивные экскурсии и мастер-классы пройдут в рамках Седьмой Московской недели интерьера и дизайна, которая начнется в столице в четверг.

На мероприятии, которое будет проходить на ВДНХ в павильонах 55 и 57 до 14 декабря, запланированы десятки дискуссий. Свыше 200 российских и иностранных спикеров обсудят актуальные тенденции в сфере дизайна. Зарубежные импортеры мебели и декора проведут встречи с российскими производителями. Всего будет представлено более 1,2 тыс. брендов из России и заграницы.

Кроме того, гости события увидят эксклюзивные коллекции и специальные тематические стенды, подготовленные экспертами в области дизайна. Организаторы подготовили уникальные ночные иммерсивные экскурсии от Московского музея дизайна, а также мастер-классы и лекции. Гостям предложат оценить и при желании приобрести современные образцы мебели, текстиля и декора.

Главным образом мероприятия в этом сезоне стала красная нить. Она олицетворяет собой след, который отечественные дизайнеры оставляют в глобальной индустрии.

Предыдущее событие прошло в мае 2025 года и объединило свыше 84 тыс. человек. В ней приняли участие свыше 1,2 тыс. компаний, что в три раза больше в сравнении с первым сезоном проекта.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.