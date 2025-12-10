В Петербурге пройдет конференция по вопросам инфекционных заболеваний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям пройдет в Петербурге с 11 по 12 декабря. Участие в ней примут представители более 30 стран, сообщается на сайте организаторов.

"11 декабря в Президентской библиотеке управления делами президента РФ начнет работу VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям: новые вызовы. <…> Ставшая традиционной, международная научно-практическая конференция предоставляет возможность ученым из 30 стран трех континентов поделиться результатами своих исследований, принять участие в научных дискуссиях по поиску ответов на вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятиях примут участие представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВОЗ в Российской Федерации, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие страны.

Как отметили организаторы, среди ключевых вопросов, которые будут обсуждать ученые: новые и вновь возвращающиеся инфекции; современные подходы к разработке препаратов для диагностики, профилактики и лечения инфекций; использование цифровых технологий, технологий больших данных и искусственного интеллекта в эпидемиологическом надзоре и многое другое. Кроме того, на конференции представят отечественные инновационные разработки: тест-системы, мобильное оборудование и информационные продукты в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, которые Россия предоставляла ранее и готова предоставить в будущем зарубежным партнерам.

Согласно программе конференции, пленарное заседание откроет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В круглых столах примут участие представители НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Российского противочумного института "Микроб", НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, Научно-технологического университета "Сириус", НИИ гриппа им. Смородинцева и других ведущих институтов страны.