В Дагестане прошел футбольный матч "Кубок дружбы" с участием африканских студентов

Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу студентов ДГТУ

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный матч "Кубок дружбы", посвященный Всемирному дню футбола, прошел между студентами из Камеруна и студентами Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В Махачкале на базе республиканской детско-юношеской спортивной школы состоялся товарищеский матч "Кубок дружбы" между сборной командой африканских студентов, которые обучаются в Дагестане, и командой суперлиги национальной студенческой футбольной лиги из ДГТУ. В церемонии открытия приняли участие депутат Народного собрания республики Мурат Пайзулаев, ректор ДГТУ Назим Баламирзоев и директор спортшколы Александр Маркаров. Футболисты вышли на поле с флагами России, Камеруна и Дагестана, также прозвучали гимны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что игра завершилась со счетом 7:3 в пользу студентов ДГТУ.

"Пусть этот фестиваль станет ярким примером того, как спорт объединяет людей и укрепляет мир", - сказал ректор ДГТУ Назим Баламирзоев, комментируя товарищеский матч.