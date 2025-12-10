Снимок детеныша гориллы стал самым смешным в 2025 году

Фотографию сделал британец Марк Мет Коэн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Победителем основной категории ежегодного конкурса самых забавных фотографий животных Comedy Wildlife Photography Awards 2025 стал снимок гориллы под названием "Дай пять". Об этом сообщается на сайте конкурса.

"В этот день мы встретили большую группу, известную как семья Амахоро, они собрались на лесной поляне, где взрослые спокойно собирали еду, а младшие особи играли друг с другом. Один молодой самец активно стремился продемонстрировать свой акробатический талант, выполнял пируэты и кувырки. Смотреть его выступление было чистой радостью, и я в восторге, что смог передать его игривый дух в этом кадре", - отметил автор снимка британский фотограф Марк Мет Коэн.

В список победителей вошел кадр американского фотографа Грейсона Белла "Крещение новообращенного против его воли" с участием двух лягушек, играющие лисы под названием "Вышли на танцпол - лисы в баттле брейк-данса" немца Паула Рустемайера и другие снимки.

Жюри конкурса также опубликовало подборку высоко-оцененных снимков, не попавших в категории, такие как "Хор" львов американского фотографа Мэлин Эллвангер, фотография медведя под названием "Улыбнись - тебя снимают" финского фотографа Валттери Мулкахайнен и другие кадры.