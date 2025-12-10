На Чукотке из-за циклона приостановили переправу через Анадырский лиман

Порывы ветра в Певеке могут достигать 34 м/с

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Переправа через Анадырский лиман на Чукотке приостановлена из-за погодных условий - ветра и волн. Об этом ТАСС сообщили в правительстве округа.

"11 декабря из-за неблагоприятных погодных условий переправа закрыта. О времени возобновления работы переправы будет сообщено дополнительно", - рассказали в правительстве округа.

Чукотка находится во власти циклона, порывы ветра в Певеке по прогнозу могут достигать 34 м/с. В Анадыре - сильный юго-восточный ветер порывами до 15 м/с.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках.