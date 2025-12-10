Законопроект о сохранении пенсии работающим подросткам направили в правительство

Документ также предусматривает сохранение пособия по утере кормильца для молодежи до 23 лет при условии очного обучения в вузах или колледжах

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили на заключение правительства законопроект, который закрепляет сохранение пенсии по потере кормильца для работающих подростков и совершеннолетних до 23 лет, обучающихся на очной форме. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект разработан депутатами Госдумы от фракции "Новые люди" Ксенией Горячевой, Сарданой Авксентьевой, Ярославом Самылиным, Анной Скрозниковой, Антоном Ткачевым и Дмитрием Певцовым. Инициатива закрепляет в законах о государственном пенсионном обеспечении и страховых пенсиях, норму о том, что "факт трудовой деятельности и получение доходов не является основанием для признания несовершеннолетних и обучающихся на очной форме до 23 лет, не состоявшими на иждивении умершего кормильца, и, соответственно, для прекращения выплат".

В пояснительной записке указано, что действующее законодательство, по умолчанию, считает несовершеннолетних иждивенцами, однако появление собственного заработка может создать юридическую неопределенность в отношении "иждивения" и стать поводом для прекращения выплаты пенсии.

"Для многих эта выплата - часть семейного бюджета, и рисковать ей никто не может. Из-за правовой неопределенности тысячи подростков выбирают неофициальную работу - без стажа, без социальных гарантий. Это неправильно: молодые люди должны иметь возможность получить первый трудовой опыт честно и безопасно. Наш законопроект закрепляет это право", - подчеркнула Ксения Горячева.

В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.