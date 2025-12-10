Мединский призвал не судить исторических деятелей

Вместо этого важно вникать в логику и мотивы их решений, отметил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отметил важность изучения логики и мотивов решений исторических деятелей, призвав не судить их и оценивать "по добрым замыслам". Об этом он заявил в своем интервью "Российской газете".

"Говоря о декабристах (а в широком смысле о любых событиях нашей истории), нам не следует судить. Следует извлекать уроки из истории, пытаться понять логику и мотивы наших предков в ситуации, когда по обе стороны баррикад находились люди, искренне желавшие блага своему отечеству. Давайте же пытаться оценивать их не только по датам, фамилиям и цифрам, но и по добрым замыслам. Господь, как мы надеемся, судит по намерениям", - сказал он.

"Я убежден, что у истории, помимо фактологически-научного, должно быть и человеческое измерение", - подчеркнул Мединский.