Мединский призвал не судить исторических деятелей
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отметил важность изучения логики и мотивов решений исторических деятелей, призвав не судить их и оценивать "по добрым замыслам". Об этом он заявил в своем интервью "Российской газете".
"Говоря о декабристах (а в широком смысле о любых событиях нашей истории), нам не следует судить. Следует извлекать уроки из истории, пытаться понять логику и мотивы наших предков в ситуации, когда по обе стороны баррикад находились люди, искренне желавшие блага своему отечеству. Давайте же пытаться оценивать их не только по датам, фамилиям и цифрам, но и по добрым замыслам. Господь, как мы надеемся, судит по намерениям", - сказал он.
"Я убежден, что у истории, помимо фактологически-научного, должно быть и человеческое измерение", - подчеркнул Мединский.