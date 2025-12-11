В ДВФУ число студентов из Индии близится к 1 тыс. человек

Индийские студенты чаще всего выбирают лечебное дело и стоматологию, сообщил проректор по международным отношениям университета Евгений Власов

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Количество студентов из Индии, которые обучаются в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке, близится к 1 тыс. человек, на данный момент превышает 800 человек. О тенденциях по набору абитуриентов из-за рубежа рассказал ТАСС проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

"В ДВФУ наблюдается значительный рост числа иностранных студентов. Если в 2022 году их общая численность составляла 3,5 тыс. человек, то сегодня только из Китая у нас обучается около 2 тыс. человек. Второе место занимает Индия - более 800 индийцев получают образование у нас, их число постоянно растет", - отметил он.

Евгений Власов рассказал, что индийские студенты чаще всего выбирают такие направления, как лечебное дело и стоматология. Это связано с востребованностью и престижностью работы в медицинской сфере Индии. По мнению Власова, укрепление политических отношений России с Индией будет способствовать притоку индийских абитуриентов в РФ, а также открытию совместных образовательных программ.

В интервью Евгений Власов сослался на свежее аналитическое исследование "Демографический ресурс Индии: возможность для России?", подготовленное Дальневосточным федеральным университетом в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Аналитический доклад содержит как анализ динамики учебной и трудовой миграции индийцев в России, так и прикладные механизмы для увеличения экспорта российского образования в Индии. Исследование было представлено в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

Ранее проректор сообщал, что ДВФУ - абсолютный лидер среди университетов Дальнего Востока по численности иностранных студентов, и к 2036 году их количество вырастет до 8 тыс. человек.