Би-би-си: в Британии пропалестинским протестующим грозит смерть от голодовки

Активисты движения Palestine Action в связи с этой угрозой запросили встречу с заместителем премьера и министром юстиции Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Активисты британского пропалестинского движения Palestine Action могут умереть в тюрьмах вследствие продолжающейся голодовки. Об этом сообщила со ссылкой на их адвокатов вещательная корпорация Би-би-си.

"Здоровье каждого из наших клиентов стремительно ухудшается, - говорится в письме юристов, направленном на имя заместителя премьер-министра и министра юстиции Соединенного Королевства Дэвида Лэмми. - Пятеро наших клиентов уже были госпитализированы во время голодовки". Адвокаты выразили озабоченность в связи с тем, что "в случае неурегулирования ситуации есть реальная и все более возрастающая вероятность того, что молодые британские граждане умрут в тюрьме, не будучи признанными виновными в правонарушении".

В свете этого юристы запросили срочную встречу с Лэмми. Отмечается, что заключенные отказываются от употребления пищи на протяжении 14-40 дней. Письмо было составлено адвокатами восьми задержанных активистов: четверо из них обвиняются в проникновении на объект израильской оборонной компании Elbit в городе Бристоль в 2024 году, остальные - в проникновении на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повреждении двух самолетов-заправщиков Voyager ВВС Великобритании в июне.

5 июля МВД королевства внесло Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.