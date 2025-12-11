ЛДПР предложила дать учителям право на бесплатную юридическую помощь

Лидер партии Леонид Слуцкий указал на то, что в эпоху соцсетей педагоги "регулярно сталкиваются с давлением, неуместными шутками, грубым вмешательством в личную жизнь"

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство законопроект о включении педагогов в категорию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Об этом ТАСС сообщил Слуцкий.

"ЛДПР предлагает включить педагогов в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Это значит, все учителя смогут пользоваться государственной поддержкой при подготовке заявлений, жалоб и ходатайств, а также получат полноценное представительство в судах и органах власти", - сказал Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести дополнения в статью 20 закона "О бесплатной юридической помощи в РФ". Педагоги смогут обращаться в государственные и региональные юридические бюро, центры бесплатной помощи и к адвокатам для подготовки документов, получения консультаций по вопросам защиты профессиональных и личных прав, представительства в судах и государственных органах, а также содействия в защите профессиональной чести и достоинства и рассмотрении случаев нарушения норм профессиональной этики.

"В эпоху гаджетов и соцсетей нерушимый авторитет учителя, увы, начинает меркнуть в глазах подрастающего поколения. Подростки активно снимают на видео и выкладывают в социальные сети скандальный контент с издевательским и хамским отношением к своим учителям. Педагоги регулярно сталкиваются с давлением, неуместными шутками, грубым вмешательством в личную жизнь, а иногда и прямыми оскорблениями как со стороны учеников, так и их родителей", - отметил Слуцкий, добавив, что по данным 2024 года около 70% российских учителей сталкивались с подобными ситуациями.

По его словам, в некоторых случаях руководство школ предпочитает "не выносить сор из избы" и не вмешивается напрямую в споры между учителями, учениками и их родителями. "Напротив, вставая на сторону учащихся и их родителей. У педагогов нет денег нанять хорошего юриста, чтобы защитить свои интересы в суде и затребовать с обидчиков компенсацию, но это не значит, что их честь и достоинство можно безнаказанно унижать", - заключил парламентарий.