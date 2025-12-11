Пулково принимает перенаправленные из Москвы рейсы

Возможны корректировки расписания, отметили в аэропорту

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, перенаправленные из-за ограничений в московских аэропортах. Возможны корректировки расписания, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении.

Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах.