Пулково принимает перенаправленные из Москвы рейсы
Редакция сайта ТАСС
00:20
обновлено 00:26
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, перенаправленные из-за ограничений в московских аэропортах. Возможны корректировки расписания, сообщается в Telegram-канале аэропорта.
"В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении.
Ранее в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех столичных аэропортах.