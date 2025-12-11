Миронов призвал привлекать на работу в школы профессиональных охранников
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал оснастить школы металлодетекторами, видеокамерами и привлекать на работу профессиональных охранников, подготовленных Росгвардией.
"Нужно обеспечить в школах базовые меры безопасности: работающие металлодетекторы, видеокамеры, профессиональных охранников, к подготовке которых мы давно предлагаем привлекать Росгвардию", - сказал Миронов ТАСС.
Он отметил, что ранее в правительстве анонсировали введение биометрического контроля в школах, система уже тестируется в Татарстане. Депутат выступил против такой идеи.
Миронов добавил, что также в школах должны работать профессиональные психологи, которые могли бы мониторить состояние детей. "О таких мерах нужно думать правительству", - подчеркнул политик.