Миронов призвал привлекать на работу в школы профессиональных охранников

Председатель партии "Справедливая Россия" добавил, что в школах должны работать и профессиональные психологи, которые смогут мониторить состояние учащихся

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал оснастить школы металлодетекторами, видеокамерами и привлекать на работу профессиональных охранников, подготовленных Росгвардией.

"Нужно обеспечить в школах базовые меры безопасности: работающие металлодетекторы, видеокамеры, профессиональных охранников, к подготовке которых мы давно предлагаем привлекать Росгвардию", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что ранее в правительстве анонсировали введение биометрического контроля в школах, система уже тестируется в Татарстане. Депутат выступил против такой идеи.

Миронов добавил, что также в школах должны работать профессиональные психологи, которые могли бы мониторить состояние детей. "О таких мерах нужно думать правительству", - подчеркнул политик.