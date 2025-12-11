В аэропортах Москвы отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за БПЛА
Редакция сайта ТАСС
00:35
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса на фоне атаки украинских БПЛА.
Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло.
По данным на 03:00 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 44 рейса, 22 отменены. В Домодедове задержаны шесть рейсов, один был перенаправлен. Во Внукове были задержаны 45 рейсов, перенаправлены 10 и 2 отменены. В Жуковском задержаны три рейса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 31 БПЛА.
В настоящее время во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщали в Росавиации.