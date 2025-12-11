В аэропортах Москвы отменили, задержали и перенаправили 133 рейса из-за БПЛА

Во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и вылет самолетов

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса на фоне атаки украинских БПЛА.

Это следует из информации, размещенной на онлайн-табло.

По данным на 03:00 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 44 рейса, 22 отменены. В Домодедове задержаны шесть рейсов, один был перенаправлен. Во Внукове были задержаны 45 рейсов, перенаправлены 10 и 2 отменены. В Жуковском задержаны три рейса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 31 БПЛА.

В настоящее время во всех столичных аэропортах действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщали в Росавиации.