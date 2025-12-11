"Грамота.ру" назвала слово года

В 2025 году им стал "зумер"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Словом 2025 года по версии портала "Грамота.ру" стал "зумер". Второе место заняло "выгорание", третье - "ред-флаг", сообщили ТАСС в пресс-службе портала.

В шорт-лист акции вошли 12 кандидатов. Победителя определили рейтинговым голосованием эксперты из всех регионов России: каждый из них мог выбрать от одного до трех слов. В голосовании участвовали 469 филологов из 23 организаций Москвы, Санкт-Петербурга, а также Владивостока, Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Калуги, Красноярска, Майкопа, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Петрозаводска, Петропавловска-Камчатского, Челябинска и Череповца.

"Слово "зумер" стало абсолютным победителем, его выбрали 42% участников экспертного голосования. В плотной четверке лидеров также оказались слова "выгорание" (38%), "ред-флаг" (37%) и "промпт" - 36%", - говорится в сообщении.

"Грамота.ру" пригласила к участию в акции репрезентативный пул экспертов из трех возрастных групп (20-27, 28-45 и 46+). Более трети голосовавших имеют степень доктора или кандидата филологических наук.

"С моей точки зрения, акция "Слово года" - это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество. Само слово "зумер" давно всем известно, но оно расширило свое значение, стало символическим ярлыком для молодого поколения. Мы наблюдаем рефлексию общества, попытки понять поколенческие черты, поэтому слово "зумер" связано с целым рядом новых слов и понятий. Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление: зумеры обращают на себя внимание, многое в их поведении шокирует старших, и мы через них осознаем новые проблемы, связанные с картиной мира молодого поколения. За другими новыми словами (из шорт-листа) нет социальной рефлексии, которую мы все ощущаем за словом "зумер", - приводятся слова заместителя директора по научной работе, заведующей отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой.

По информации пресс-службы, экспертное голосование - это заключительный этап многоступенчатой методологии "Грамоты.ру" по выбору слова года, направленной на выявление новых слов, которые с наибольшей вероятностью закрепятся в языке. На первом этапе исследователи выявляют слова, которые не имеют толкования в словарях, но были на слуху в течение года. В этом активно участвуют пользователи портала, у которых есть возможность предложить свои варианты. На следующем этапе все слова оцениваются по 11 количественным и качественным параметрам. Одним из значимых показателей служит динамика использования слова - именно на этом этапе отбраковываются слова-однодневки, которые пришли в язык в результате точечных громких событий, получивших общественный резонанс (например, в 2023 году был всплеск употребления слова "чушпан", а в 2024-м - слова "квадробер", которые уже на следующий год никак не проявили себя; то же самое в 2025 году произошло со словом "лабубу").

О способах отбора

Очень важный параметр отбора - наличие значимого количества упоминаний слова в логах "Грамоты.ру". Рост числа запросов с новым словом означает, что у носителей языка появляется потребность узнать, какая норма действует, проверить правописание или выяснить его значение. Таким образом портал фиксирует, что есть лакуна: слово уже используется, а норм его написания, произношения, словарного толкования пока нет.

В 2025 году не только слово-победитель, но и другие слова из шорт-листа получат полноценное лингвистическое толкование и будут добавлены в цифровой словарь "Лексикон" портала "Грамота.ру". Грамматически "зумер" легко встраивается в ряд наименований людей на -ер: "лидер", "спикер", "кучер", "бюргер", "квакер", "фраер".

Как отмечает руководитель портала "Грамота.ру" Константин Деревянко, слово обычно проходит долгий путь от широкого употребления до включения в словарь, и "Грамота.ру" стремится сократить этот путь, помочь всем русскоговорящим пользователям узнать больше о новых словах.

"Слово "зумер" уже вошло в публицистику и активно употребляется в СМИ, поскольку об этом поколении сейчас много говорят и много пишут. И это очень показательно, что именно сегодня оно на слуху у всех - ведь зумеры родились в 2000-х, это те самые "новые взрослые", которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее. Не могу не заметить, что "Грамота.ру"- это тоже зумер: в этом году мы отмечаем свое 25-летие", - отметил он.

В пресс-службе отметили, что путь слова не заканчивается внесением в словарь. Некоторые слова, которые претендовали на звание слова года, будут художественно осмыслены молодыми писателями. Совместно с магистерской программой НИУ ВШЭ "Литературное мастерство" "Грамота.ру" проводит литературный конкурс "Новые слова". Короткие рассказы победителей будут представлены на "Литературных чтениях" в конце января 2026 года.

Также в январе "Грамота.ру" выберет слово года в трех номинациях: "Информационные технологии", "Экономика и финансы", "Психология". Краудсорсинг стартует на платформах партнеров на этой неделе.