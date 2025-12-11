Перенос переоформления рыболовных участков дал компаниям пройти путину

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Перенос переоформления договоров пользования рыболовными участками с 2025 на 2026 год позволил магаданским рыболовецким компаниям успешно подготовиться и пройти путину 2025 года. Таким мнением с ТАСС поделился председатель областной думы Анатолий Широков.

С 1 сентября 2025 года в России стартовала кампания по перезаключению договоров пользования рыболовными участками. Пользователи должны подать заявление на заключение нового договора в органы государственной власти, с которыми был заключен предыдущий, не позднее 1 апреля 2026 года. Новый договор может быть заключен до 1 июня 2026 года и будет действовать до конца срока старого плюс 20 лет. При этом плата за пользование участком взимается только за 20 лет и предусмотрена рассрочка платежей.

"Благодаря настойчивости Магаданской областной думы и других дальневосточных регионов, где рыбодобыча составляет основу экономики, предельный срок переоформления участков перенесен с 2025 на 2026 год. Это позволило рыбным компаниям спланировать свои расходы, успешно пройти путину текущего года, продолжить реализацию социальных программ и проектов. При этом интересы Магаданской области и наших жителей должны быть учтены в полной мере, чтобы магаданская рыба была доступной, а компании могли продолжать нести свою социальную ответственность, создавать рабочие места и поддерживать территории", - отметил Широков.

По его словам, необходимо также перенести срок первого платежа за пользование участком на сентябрь 2026 года. "Это справедливо и логично, учитывая перенос общего срока переоформления. Второе предложение - прописать в новых договорах условия по воспроизводству водных биоресурсов. Также регион настаивает на исключении избыточных требований продажи рыбной продукции через биржу и гарантировании рыбакам пользования участками в исходных границах на весь срок действия договора, что является залогом стабильной хозяйственной деятельности", - рассказал Широков.