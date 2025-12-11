Широков: НПА в сфере добычи золота нужно скорректировать под условия Арктики

Необходимо оперативно совершенствовать нормативно-правовую базу, отметил председатель думы Магаданской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нормативно-правовые акты (НПА) в сфере рекультивации земель, нарушенных при добыче россыпного золота, необходимо скорректировать под региональную специфику в условиях работы компаний на Крайнем Севере и в Арктике. Таким мнением с ТАСС поделился председатель думы Магаданской области Анатолий Широков.

3 декабря в Госдуме прошел круглый стол, посвященный рекультивации земель, нарушенных при добыче россыпного золота. По экспертным оценкам, на сегодняшний день в стране восстановлено всего 3-5% нарушенных земель.

"Главная правовая проблема, на которую мы указали на круглом столе - тот факт, что действующее законодательство полностью игнорирует нашу северную и вообще - региональную специфику. Именно поэтому мы с коллегами вышли с конкретными предложениями. Необходимо оперативно совершенствовать нормативно-правовую базу. Нужны отдельные, понятные правила игры для горнопромышленников Крайнего Севера и Арктики, которые определят реалистичные порядок, способы и условия рекультивации, а также четкие и достижимые показатели приемки восстановленных земель", - сказал Анатолий Широков.

По его словам, в регионе не представляется возможным ввести полный запрет россыпной добычи, который вводят в некоторых регионах. "Для Магаданской области это тупиковый путь. Наша экономика исторически связана с добычей. Задача не в запрете, а в том, чтобы сделать ее современной, ответственной и обязать восстанавливать землю после себя по правилам, адаптированным к нашей реальности", - сказал спикер краевого парламента.