Средний размер социальной пенсии составит 16,6 тыс. рублей

Право на выплаты получают граждане по случаю потери кормильца, по старости, в связи с инвалидностью и дети, оба родителя которых неизвестны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Социальные пенсии проиндексируют на 6,8% в апреле 2026 года, средняя выплата составит 16 590 рублей. Это следует из закона, который подписал президент России Владимир Путин в ноябре 2025 года.

Согласно Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" право на получение социальной пенсии имеют граждане по случаю потери кормильца, по старости, а также россияне имеющие инвалидность и дети, оба родителя которых неизвестны.

Закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026-2028 годы, который ранее принял президент, также предусматривает индексацию страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года.