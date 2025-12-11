Суд не снял статус иноагента с экс-лидера "Тараканов" Спирина

Минюст признал музыканта иностранным агентом в июне 2024 года

Дмитрий Спирин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иноагента с бывшего лидера группы "Тараканы" Дмитрия Спирина из-за того, что тот участвовал в создании песен с голландской группой Antidot и лидером группы "Порнофильмы" Владимиром Котляровым (признан в РФ иноагентом). Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Разрешая спор, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных Спириным требований. При принятии были проанализированы сведения о российском рок-музыканте Спирине, позволяющие прийти к выводу о соответствии истца законодательно определенным критериям иностранного агента. К таковым относятся его участие в создании музыкальной композиции совместно с голландской группой Antidot и лидером группы "Порнофильмы" Котляровым; участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентами (YouTube-каналы: "Популярная политика", The Insider), а также в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ", - сказано в одном из документов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве дважды отказал Спирину в снятии с него статуса иноагента, однако причина этих решений не объяснялась.

Минюст признал Спирина иноагентом в июне 2024 года. В ходе проведенного ведомством анализа деятельности музыканта было установлено его участие в распространении, создании сообщений и материалов, в том числе иностранных агентов. Также в ходе мониторинга было установлено, что экс-лидер "Тараканов" на постоянной основе принимал участие в качестве респондента на различных YouTube-каналах, предоставленных зарубежными СМИ и иноагентов, в ходе которых выступал с негативной критикой СВО и принимаемых органами власти решений.