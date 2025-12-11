Фадеев не видит проблемы в блокировке WhatsApp при наличии Мax

Отечественный мессенджер хорошо функционирует, отметил глава СПЧ, сославшись на отзывы о платформе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не видит проблемы в блокировке WhatsApp в России, так как он замещен отечественной платформой Мax. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Читайте также

Правда ли, что "переезды" каналов в Max из Telegram только навредят?

"Я не понимаю, в чем проблема. Если бы государство вовсе запретило такой способ общения, ну, наверное, можно было бы о чем-то говорить. Но ведь прежде, чем начать говорить о блокировке WhatsApp того же, государство (совместно с VK - прим. ТАСС) создало Мax. Эта же система работает, функционирует", - сказал Фадеев.

Он добавил, что по отзывам, которые он слышал о Max, мессенджер хорошо функционирует. "На мой непросвещенный взгляд, Max взял на себя все те функции, которые были в WhatsApp", - сказал Фадеев. Он напомнил, что была информация о том, что WhatsApp прослушивается. "Надеюсь, что с "Максом" все-таки не так. Надеюсь, что там прослушка врагами будет затруднительной", - сказал Фадеев.

Ранее в Роскомнадзоре ТАСС сообщили, что ведомство последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp в России из-за нарушения законодательства. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны. В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России.