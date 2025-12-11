Бойцы РФ с помощью 17 буровых установок ПБУ-100 добыли воду для населения ДНР

Специалисты проводят анализ проб воды для определения пригодности к использованию в быту, после чего организуют ее подачу населению, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Бойцы инженерных войск России при помощи 17 расчетов установок ПБУ-100 пробурили скважины для добычи воды, необходимой мирным жителям ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерных войск Российской Федерации, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, провели мероприятия по бурению скважин для добычи подземных вод для обеспечения населения на территории ДНР. Вопрос водоснабжения жителей ДНР стоит очень остро; для помощи населению была сформирована сводная группировка инженерных войск в составе 17 расчетов передвижных буровых установок (ПБУ-100). По запросам органов местного самоуправления ДНР были определены пять районов для проведения работ по бурению скважин", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что инженеры с помощью особого оборудования определили место бурения скважины, после чего с помощью компрессорной установки подняли грунтовые воды на поверхность.

Там подчеркнули, что после завершения буровых работ специалисты проводят анализ проб воды для определения пригодности к использованию в быту и только после этого организуют ее подачу мирному населению.