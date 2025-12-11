Авиакомпанию "Сибирь" оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг

Она не пустила на борт рейсов 19 пассажиров

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирь" оштрафована на 45 тыс. рублей за овербукинг - осенью 2025 года она не пустила на борт рейсов 19 пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в июле, августе и сентябре текущего года в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) имени А.И. Покрышкина 19 пассажирам авиакомпании "Сибирь", планировавшим вылет в города Сочи, Сургут и Красноярск, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса. <…> По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мае и августе 2025 года у пассажиров, следовавших в Нерюнгри и Тюмень, в аэропорту назначения возникли проблемы с получением багажа (в одном случае пассажир не получил зарегистрированный к воздушной перевозке багаж, в другом - при получении багажа обнаружено его повреждение).