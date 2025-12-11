Прокуратура взыскала 199 тыс. рублей с "дроппера" в пользу участника СВО

Москвич предоставил свой банковский счет для мошеннических операций

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края через суд взыскала 199 тыс. рублей с москвича, предоставившего свой банковский счет для мошеннических операций, в пользу обманутого участника СВО из Владивостока. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"В мае 2024 года житель города Владивостока, являющийся участником СВО, поддался на уловки злоумышленников об осуществлении выгодных инвестиций и перевел 199 тыс. рублей на банковский счет "дроппера". Денежные средства в размере 199 тыс. рублей поступили на счет жителя Москвы, который предоставил свою карту для незаконных операций", - рассказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокурор Первореченского района Владивостока обратился в суд с иском о взыскании с москвича неосновательного обогащения в пользу потерпевшего.

"Бутырский районный суд города Москвы удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с ответчика 199 тыс. рублей. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре региона добавили, что действия ведомства позволили в полном объеме возместить материальный ущерб, причиненный участнику СВО.