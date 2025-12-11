Такер Карлсон заявил о загнивании госинститутов США

Одним из таких институтов, по мнению журналиста, является ФБР

Редакция сайта ТАСС

Такер Карлсон © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает, что многие крупные государственные институты в США загнивают. Видеозапись с его заявлением была опубликована в X.

"Если какой-то урок и был извлечен из выборов 2024 года, так это что многие наши крупнейшие системы, наши крупнейшие институты загнивают, - сказал он. - Ни один американец не обязан верить всему, что ему говорит правительство, особенно институты и агентства с давней, задокументированной и подтвержденной фактами историей совершения преступлений".

Одним из таких институтов, по его мнению, является Федеральное бюро расследований (ФБР). Карлсон отметил, что давно знает заместителя главы этой спецслужбы Дэна Бонджино и не считает, что он или директор ФБР Кэш Пател стали бы совершать преступления. "Однако они находятся на самом верху структуры, а это огромная организация, и некоторые ее части функционируют независимо от руководства. Такова природа бюрократии", - пояснил журналист.