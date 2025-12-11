Жителя Камчатки будут судить за кражу Деда Мороза

Как отметили в краевой прокуратуре, мужчина украл надувную фигуру, чтобы создать себе новогоднее настроение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Камчатки, который украл фигуру Деда Мороза в магазине. Как объяснил свой поступок мужчина - ему захотелось создать себе новогоднее настроение, сообщает краевая прокуратура.

По версии правоохранительных органов, мужчина, находясь в одном из магазинов, обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил с нее воздух, погрузил в машину приятеля, которому сказал, что купил ее. В ходе допроса он пояснил, что совершил кражу в состоянии сильного алкогольного опьянения, но повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома.

"Надзорное ведомство признало законным возбуждение в отношении злоумышленника уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ - Кража", - сообщает ведомство.