Депутат Немкин: мошенники рассылают поддельные квитанции за коммунальные услуги

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В России в последние месяцы заметно выросло число мошеннических схем, связанных с подделкой квитанций за коммунальные услуги. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"В последние месяцы фиксируется рост мошеннических схем, связанных с подделкой квитанций за коммунальные услуги. Преступники используют реальные логотипы управляющих компаний, подделывают штрих-коды и копируют оформление официальных извещений. Такие «платежки» распространяются как в бумажном виде, так и в электронном, что делает их особенно опасными - человек уверен, что оплачивает ЖКХ, а деньги уходят на счет злоумышленников", - рассказал депутат.

По его словам, особую тревогу вызывает то, насколько качественно злоумышленники копируют оформление квитанций - шрифты, реквизиты, адреса. Различия могут быть минимальными, и пожилым людям особенно сложно заметить подделку, поэтому они чаще всего становятся целями мошенников.

"Чтобы защититься, важно помнить главное правило: доверие к документу должно строиться не по внешнему виду, а по проверяемым данным. Если квитанция вызывает сомнения, нужно самостоятельно позвонить в управляющую компанию по официальному номеру, указанному на их сайте или в предыдущих документах. Использовать контакты, указанные в сомнительной квитанции, нельзя - они тоже могут быть фальшивыми", - отметил Немкин.

Надежный способ проверки - сравнить реквизиты с предыдущими платежами. Как напомнил депутат, управляющие компании редко меняют счета, а если это все же происходит, они заранее предупреждают сразу по нескольким каналам. Если же реквизиты внезапно отличаются от привычных и никаких уведомлений не было, это почти всегда признак мошенничества.

"И самое важное - предупредить пожилых родственников. Именно они чаще всего становятся жертвами подобных схем. Объясните им, куда можно звонить для проверки, как сравнивать реквизиты и почему нельзя сканировать незнакомые QR-коды. Такие простые, но регулярные напоминания помогают избежать серьезного финансового ущерба", - резюмировал депутат.