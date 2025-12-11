В Москве ожидаются дождь со снегом и до 5 градусов тепла

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и температура воздуха до плюс 5 градусов прогнозируются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.