McDonald's в Нидерландах удалил сделанную ИИ рекламу после скандала в интернете

Ролик описывал ситуации, когда во время рождественских каникул многое может пойти не по плану

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Нидерландское подразделение компании McDonald's удалило сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) рекламный ролик после критики со стороны зрителей. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление компании.

По ее информации, 45-секундный рекламный ролик был создан с использованием генеративного искусственного интеллекта и опубликован 6 декабря на YouTube-канале ресторана в Нидерландах. Однако уже 9 декабря после критики в социальных сетях McDonald's удалил видеоролик, прокомментировав для Би-би-си, что произошедшее стало "важным уроком в процессе изучения эффективного использования ИИ".

Рекламный ролик описывал ситуации, которые могут пойти не по плану во время новогодних каникул, используя слоган "самое ужасное время года" и предлагая провести праздники в McDonald's. Вышедший видеоролик спровоцировал шквал критики в адрес компании из-за странной внешности главных героев и "жуткого" ощущения от просмотра.