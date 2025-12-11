Москалькова: Киев не принимает обратно граждан, спасенных РФ в Сумской области

Речь о шести украинских гражданах, которые находятся в Курске, отметила уполномоченный по правам человека в России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона пока не принимает шестерых своих граждан, которых по их просьбе вывезли из зоны боев в Сумской области, но теперь они хотят вернуться к родным. Об этом рассказала в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы не препятствуем этому. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими", - сказала Москалькова.

Она сообщила, что на территории Курска находятся шесть граждан Украины, которые были "с их желания и по их просьбе вывезены из зоны боевых действий из Сумской области".

"И они обратились ко мне, и их родственники, что они хотели бы вернуться к своим родным на Украину", - сказала Москалькова, отметив, что ей "совершенно непонятны вот такие действия украинской стороны".

18 ноября омбудсмен сообщала ТАСС, что передала Киеву информацию о гражданах Украины, которые были спасены военнослужащими РФ из зоны боевых действий и хотели бы вернуться домой.