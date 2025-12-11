В Якутске обсудят лучшие практики пространственного развития территорий

Обсуждение пройдет в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России"

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Региональный день III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России" открылся в Якутске в академическом театре, передает корреспондент ТАСС. Тема дня - "Опорные точки роста: пространственное развитие территорий".

В открытии принял участие глава Якутии Айсен Николаев. "Мы искренне рады принимать представителей муниципальной власти, ведущих экспертов со всей страны здесь, в Якутии. Обмен опытом и лучшими практиками в особенности важен с точки зрения преобразований, которые сегодня активно идут в местном самоуправлении. Уверен, что совместная работа, дружеское общение в эти дни, открытость и взаимное доверие всех участников форума еще крепче сплотят муниципальное сообщество страны. Наш президент [Владимир Путин] назвал местный уровень власти передним краем, самым сложным участком в системе управления, а работу на муниципальном уровне - огромной ответственностью и настоящим призванием. Это действительно так", - обратился Николаев к собравшимся.

Он добавил, что каждый из тех, кто имел опыт работы на уровне местного самоуправления, знает степень этой ответственности, понимает цену решений и действий, которые напрямую влияют на жизнь людей. "Именно поэтому так важен этот живой диалог всех муниципалитетов, который идет в рамках всероссийского форума "Малая Родина - сила России", - сказал глава Якутии. - Мы будем рады познакомить вас со своим субъектом, самым крупным субъектом не только на территории нашей великой страны, но и всего мира".

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что региональный день форума проводится неслучайно в Якутии. "Регион динамично развивается, <...> и показатели по демографической составляющей одни из передовых в нашей стране. И где, как не здесь, обсуждать тему пространственного развития, - сказал он в ходе открытия. - Те аспекты, которые можно почерпнуть здесь, те практики, которые связаны прежде всего и с климатическими условиями, позволят другим уголкам нашей страны почерпнуть и внедрить у себя".

11 и 12 декабря на различных площадках в Якутске состоятся диалоги о будущем, встречи и партнерские лектории.