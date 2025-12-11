В регионах юга России ожидаются дожди с мокрым снегом и туманы

В Ростовской области возможен гололед

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в регионах Южного федерального округа 11 декабря. Местами ожидается туман, сообщили региональные гидрометцентры.

Так, в Краснодарском крае в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, только в южных районах региона пройдет сильный дождь. В горах синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах края - туман. В целом температура воздуха в крае прогреется до 9 градусов днем, а на Черноморском побережье - до 12 градусов. Существенных осадков в прибрежной зоне не ожидается, температура воды максимально составит плюс 15 градусов.

В соседней Адыгее в четверг пройдут дожди, в горах республики - с мокрым снегом. В дневные часы воздух прогреется всего до 6 градусов тепла, а в ночь на пятницу температура воздуха опустится до 0-2 градусов со знаком "плюс". В Астраханской области температура воздуха прогнозируется около нулевой отметки, с вечера возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточный с порывами до 8-13 м/с.

В то же время в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Временами пройдут дожди, в горах - с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составят плюс 3-8 градусов, днем плюс 5-10, в горах ночью и днем около 0 градусов.

Гололед и мороз

В Калмыкии в четверг дождь. Днем столбики термометров поднимутся всего до 2 градусов тепла, но из-за влажности воздуха температура воздуха будет ощущаться как 2 градуса мороза. В ночные часы - 2-3 градуса тепла, по ощущениям - 0-1 градус мороза. В Волгоградской области ожидаются небольшие осадки - мокрый снег, дождь, в отдельных районах - гололедица и изморозь. Ветер юго-восточный: ночью 4-8 м/ с, местами порывы достигнут 12-14 м/с, а днем - 6-11 м/с. Температура воздуха днем прогреется до 3 градусов тепла, ночью похолодает до минус 5.

Туман, гололед и дождь с мокрым снегом прогнозируются в Ростовской области 11 декабря. На севере региона ожидается гололедно-изморозевые явления с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. Погода будет облачной с прояснениями, в первой половине дня местами ожидается туман. Ветер усилится до 5-10 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 0-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 градусов, при прояснениях ожидается понижение температуры до минус 4 градусов.