Эксперт Бухвалова: формат корпоратива лучше выбрать анонимным голосованием

Такой способ позволит увидеть реальные ожидания всей команды и избежать навязывания сценария праздника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Наиболее оптимальным и эффективным способом определить формат новогоднего праздника для коллектива на работе станет короткий анонимный опрос. Об этом ТАСС сообщила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова.

"Анонимный опрос позволяет увидеть реальные ожидания команды, а не только мнение самых инициативных, а также избежать навязанного руководством сценария, который может разочаровать большинство сотрудников. Такой подход позволит каждому без давления выбрать то, что ему по душе: классический банкет, неформальную встречу в баре, активный отдых, творческий мастер-класс или даже просто получить подарок вместо мероприятия. После определения общих предпочтений можно искать практичный компромисс. Например, если команда хочет поздравить друг друга, но бюджет или время ограничены, отличной альтернативой станет короткое праздничное чаепитие в офисе", - сказала Бухвалова.

Она также призвала быть осторожными с форматом приглашения на корпоратив семей сотрудников. "Для маленького дружного коллектива, который "как семья", это может стать приятным объединяющим событием. Но в большой или молодой команде такая инициатива часто создает неловкость и ощущение обязаловки. Поэтому предлагать этот формат стоит лишь при явном и общем запросе", - пояснила эксперт.

Бухвалова отметила пользу такой популярной традиции, как "Тайный Санта", когда коллеги анонимно обмениваются подарками, и рекомендовала ее поддержать, но установить одинаковый для всех лимит суммы на подарок и обязательно собрать у участников несколько вариантов пожеланий. Это поможет снять стресс от выбора и гарантирует, что подарок будет действительно желанным.

При организации корпоратива максимальной прозрачности требует финансовый вопрос, подчеркнула эксперт. Нужно четко обозначить, какую часть расходов берет на себя компания. Если требуется доплата от сотрудников, следует ориентироваться на сумму, которую большинство в анонимном опросе назвали комфортной. "Главное в этом процессе - полное отсутствие принуждения и осознание того, что все люди в коллективе имеют разные ожидания и возможности", - заключила она.