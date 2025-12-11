Осужденная за мошенничество курьер отказалась выступать в суде по делу Долиной

В суде отметили, что Анжела Цырульникова не участвовала в заседаниях первой инстанции и в апелляции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Курьер Анжела Цырульникова, которая была признана виновной по делу о хищении средств и имущества певицы Ларисы Долиной, отказалась от выступления в гражданском судебном процессе, посвященном спору за квартиру артистки. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

"Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила", - сказано в документах. Там отмечается, что Цырульникова не участвовала ни в заседаниях первой инстанции, ни в апелляции.