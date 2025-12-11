"Алмаз-Антей" развивает программу обслуживания медтехники в регионах

Речь в том числе об аппаратах КТ и МРТ, сообщил начальник службы департамента развития гражданской продукции концерна Борис Залманов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" внедряет программу по комплексному обслуживанию тяжелой медицинской техники в регионах России. Об этом ТАСС сообщил начальник службы департамента развития гражданской продукции концерна Борис Залманов на полях выставки "Здравоохранение - 2025".

"Нами разработана программа комплексного сервисного обслуживания региональных систем здравоохранения. Мы предлагаем обслуживание не только той техники, которую производим, но и так называемой тяжелой диагностической техники - аппараты КТ, МРТ, ангиография", - отметил представитель концерна.

Он обратил внимание на то, что за счет соединения компетенций внутри концерна и работе с партнерами была разработана программа сервисного обслуживания в регионах, когда концерн берет под комплексное обслуживание всю технику, имеющуюся в регионе, и осуществляет оперативный и эффективный ремонт.

"Это очень серьезная история, и мы кропотливо ее внедряем", - заключил Залманов.