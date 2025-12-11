В центре Перми начали строить сквер на месте старой инфекционной больницы

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Строительство Александровского сквера началось в центре Перми на месте старой инфекционной больницы, которая летом 2024 года переехала в новые корпуса. Завершить работы планируется в ноябре следующего года, сообщили ТАСС в министерстве транспорта Пермского края.

"Строительство сквера уже началось, сейчас ведутся подготовительные работы. По контракту срок завершения всех работ - ноябрь 2026 года", - сообщили в Минтрасе Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, в ходе благоустройства площадки будущего Александровского сквера на территории бывшей инфекционной больницы будут сохранены два здания на ул. Революции, 61 и ул. Революции, 61 к. 1. Предполагается, что они станут потенциальными площадками для инвесторов. "Говорить о том, что там разместится, преждевременно. Этот вопрос будет решаться уже после завершения реконструкции площади", - добавили в министерстве. При этом в ведомстве отметили, что здания будут переформатированы и вписаны в общую архитектурную концепцию будущего общественного пространства.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщал, что в сквере планируется обустроить детскую площадку, место для проведения мероприятий и тихую зону, где можно отдохнуть. Название будущего сквера - Александровский, по словам главы региона, выбрали жители Перми, и это "символично": сквер находится напротив здания бывшей Александровской больницы (сейчас это корпус Пермской краевой клинической больницы), которая получила своем название в честь императора Александра I, посетившего Пермь.

Пермская краевая клиническая инфекционная больница была построена в 1913 году. Она оказывает бесплатную стационарную и консультативную медицинскую помощь 10-12 тыс. человек в год. Раньше больница была расположена в самом центре Перми вблизи автовокзала и центрального рынка, на ее территории находилось более 10 деревянных и каменных корпусов. Летом 2024 года больница переехала в новый комплекс зданий, построенный в Индустриальном районе Перми к 300-летию города. На реализацию этого проекта Пермскому краю было выделено софинансирование из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей.