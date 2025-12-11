Число запросов о Долиной в "Яндексе" в ноябре выросло более чем втрое

По данным сервиса "Яндекс вордстат", оно превышает сотни тысяч

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Количество запросов информации о народной артистке РФ певице Ларисе Долиной в поиске "Яндекса" в ноябре 2025 года вырос более чем в три раза по сравнению с октябрем. Об этом ТАСС сообщили в сервисе "Яндекс вордстат".

По данным сервиса, в августе 2025 года наблюдалось заметное увеличение числа запросов, содержащих имя Долиной, частота запросов типа "Лариса Долина" или "Лариса Долина новости" превысила показатели июля почти в три раза. В сентябре же тенденция к росту сохранилась, а количество запросов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с августом и почти в 4,5 раза по сравнению с июлем. "В октябре зафиксировано существенное снижение числа запросов - их доля в общем объеме поискового трафика сократилась в 3,5 раза за месяц. Однако уже в ноябре интерес вновь вырос: количество запросов превысило октябрьские показатели более чем в 3 раза", - рассказали там.

Так, в период с апреля по май ежемесячно регистрировалось порядка 130 тыс. запросов "Лариса Долина", тогда как в сентябре, на пике интереса, их число превысило 600 тыс. за месяц. "При этом пользователи нередко вводят запросы без указания имени певицы - например, "Долина квартира", "дело Долиной", "Долина что случилось", "эффект Долиной" и другие", - добавили в сервисе.

В последнее время в российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница Полина Лурье лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября 2025 года решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который назначил заседание по делу на 16 декабря.