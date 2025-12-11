Эксперт Волков рассказал, где россияне чаще всего отдыхали в 2025 году

Наиболее популярными направлениями стали Египет, Турция, ОАЭ и Таиланд, сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские туристы в 2025 году чаще всего среди зарубежных курортов выбирали поездки в Египет, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, сообщил ТАСС президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Растет спрос на шенгенскую зону, несмотря на все ограничения зоны. Даже с учетом того, что высокая инфляция в Турции, все равно [это направление] остается номер один [для российского туриста в течение года]. А лидеры межсезонья - Египет, ОАЭ и Таиланд", - рассказал эксперт о тенденциях спроса в 2025 году.

Он добавил, что также растет спрос на поездки в Китай, куда с 2025 года для россиян не требуются визы.

"Для нас на начало прошлого года это было неожиданно, что Китай сможет каким-то образом конкурировать с российским направлением. Что касается России, местами мы видим откат по туристическому потоку. Это связано в том числе со стоимостью перелетов", - подчеркнул Волков.