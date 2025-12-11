В Запорожской области дельфины занимаются реабилитацией участников СВО

Директор учреждения Дмитрий Фролов считает помощь российским военным одной из приоритетных задач

Редакция сайта ТАСС

© Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Собственники дельфинария в Кирилловке Запорожской области бесплатно проводят реабилитацию участников специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Дмитрий Фролов.

"Приходили (участники СВО - ТАСС), общались. Ведь это, в первую очередь, психологическая реабилитация, плюс, реабилитация в водной среде, для тех, у кого ранения конечностей. Эта реабилитация, как я считаю, крайне эффективная для наших ребят", - сказал он ТАСС.

Фролов отметил, что считает помощь российским военным одной из приоритетных задач.