На Урале ожидаются снег и гололедица

В некоторых регионах прогнозируют метель

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и гололедицу днем в четверг в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 11 декабря - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер юго-западный 4-9 м/ с. Температура ночью от минус 7 до минус 12 градусов, днем от минус 5 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица, порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем - до минус 10 градусов, ночью - до минус 18 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, порывы ветра до 14 м/с, днем - до минус 13 градусов, ночью - до минус 18 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются облачно с прояснениями, снег, метель, гололедица, ветер до 16 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 12 градусов, в ночь на пятницу похолодает до минус 16 градусов. В Югре - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер до 14 м/с, температура воздуха днем будет до минус 10 градусов, ночью может похолодать до минус 17 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем столбики термометра могут достигнуть отметки минус 27 градусов, ветер будет до 10 м/с, ночью похолодает до минус 33 градусов.