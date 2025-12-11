В России только 36% детей соблюдают норму потребления рыбы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Только 36% детей в России едят рыбу в достаточном количестве - от 200 до 600 граммов при потреблении минимум два раза в неделю. Такие данные следуют из данных исследования АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" (есть в распоряжении ТАСС).

"Только 36% детей в России потребляют достаточно рыбы, 18% детей едят ее реже одного раза в месяц, а 13% не едят вовсе", - говорится в исследовании.

Как отмечают в агентстве, дефицит рыбы в рационе детей уже становится фактором риска для здоровья подрастающего поколения. По их оценкам, это отражает и общенациональную тенденцию - россияне в целом едят меньше рыбы, чем рекомендует Минздрав. "При норме два и более раз в неделю только 27% наших сограждан соблюдают эту рекомендацию", - отмечают в агентстве.

По данным агентства, недостаток рыбы в детском возрасте может привести к дефициту омега-3, качественного белка и микроэлементов, что способно негативно сказаться на когнитивном развитии, иммунитете и общей физической подготовке ребенка. Регулярное употребление рыбы - один из ключевых факторов формирования здоровых привычек.

Как приучить ребенка к рыбе

Исследователи отмечают, что 92% россиян употребляют рыбу дома, поэтому именно семейные привычки определяют отношение детей к этому продукту. Родителям рекомендовано вводить рыбу в рацион с шести месяцев, начиная с нежирных сортов белой морской рыбы, таких как минтай, хек, треска и судак.

Как отмечают в агентстве, откладывать знакомство ребенка с рыбой из-за боязни аллергии не стоит. Начинать нужно с небольших кусочков (около половины чайной ложки) и внимательно отслеживать самочувствие ребенка. Если негативной реакции нет, размер порции можно постепенно увеличивать.

Вторым препятствием может стать отказ ребенка попробовать новый вкус, что особенно характерно для детей от 2 до 6 лет. Поэтому важно предложить как можно больше продуктов до достижения двухлетнего возраста. Если познакомить с рыбой раньше не удалось, в этом возрасте лучше начинать с нейтральных по вкусу сортов - трески и минтая, а также с лососевых, которые обычно нравятся детям благодаря сочности и приятной текстуре.

Если ребенок охотно ест рыбу, в меню можно добавлять сардины, тилапию, сома, пикшу и другие виды, а также морепродукты - кальмара, краба, гребешки. Единственные сорта, которых стоит избегать, - это крупная морская рыба (королевская макрель, марлин, голубой тунец) из-за риска накопления в ней тяжелых металлов.

Эксперты подчеркивают, что повышение информированности населения о пользе рыбы и способах ее приготовления может помочь изменить ситуацию. "Согласно данным, 70% россиян хотели бы больше знать о пользе и способах приготовления рыбы. Так что главная роль здесь отводится медиа и просветительской деятельности", - отметили в агентстве.

Об исследовании

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет, среди которых есть родители. Всего в мартовском исследовании приняли участие 2 тыс. человек. Ошибка выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,9%.