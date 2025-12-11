На Северо-Западе России ожидаются потепление и сильный ветер

В большинстве регионов температура поднимется выше 0

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Положительные температуры, а также ветреная погода ожидаются в регионах Северо-Запада России в четверг, сообщили региональные синоптики.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха по области в течение суток от плюс 1-6 градусов. В Новгородской области также тепло и дождливо - плюс 2-7 градусов, ветер до 10 м/с.

В четверг в большинстве районов республики Карелия пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем на юге региона местами ожидается дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2 градусов. Зона оттепели накроет в четверг и всю территорию Вологодской области, днем температура повысится до плюс 3 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололед и снежный накат.

В северной половине Архангельской области ожидается снег, местами сильный, в южной половине он будет мокрым, днем местами там пройдет дождь. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южной четверти 2-7 м/с, днем в северных районах северо-восточный и северный 7-12 м/с. Температура от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Калининградской области погода в начале второй декады декабря продолжает оставаться больше похожей на осеннюю. Свидетельством этому температура воздуха, которая, по прогнозам метеорологов, составит 8-10 градусов тепла. В целом на территории самого западного региона России будет облачно с прояснениями, временами дождь, ночью местами небольшой. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, утром и днем 12-16 м/с. В Калининграде, по данным официального сайта Гидрометцентра по области, будет 9 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в течение дня.

Стабильный минус

В Мурманской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег и метель. Ветер умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха - минус 2-7 градусов, местами до 12 градусов мороза, гололедица.

В Республике Коми усилится ветер до 13 м/с в порывах, продолжатся снегопады, на дорогах гололед. От ночных минимумов в 18 градусов мороза днем температура повысится до минус 9-14 градусов на севере региона и от 0 до минус 5 градусов в южной части Коми.

В Ненецком автономном округе (НАО) небольшой, местами умеренный снег. Местами метель. Ветер восточный и северо-восточный 7-12 м/с, на побережье порывы до 22 м/с. Температура минус 8-13 градусов; на западе округа минус 4-9 градусов.