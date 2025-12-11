В Крыму ожидают рост турпотока на новогодних праздниках на 25%

Цены на полуострове примерно на 20-25% ниже, чем в Сочи, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Туристический поток на Крымский полуостров в новогодние праздники вырастет приблизительно на 25% год к году. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Крым примерно растет на 25% к прошлому году, очень хорошая тенденция. Много направлений растут сильно: Геленджик на 17% и Краснодар примерно на 40%, в частности, из-за того, что открыли аэропорты. Абхазия по этой же причине сильно растет. В Крыму аэропорта не открыли, но цены в Крыму примерно на 20-25% ниже, чем в Сочи, и многим это нравится", - сказал он.