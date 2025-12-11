В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами

Это позволит сохранить экосистемы Арктики, отметил руководитель рабочей группы разработки, проректор Мурманского арктического университета Антон Юрманов

Редакция сайта ТАСС

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, которые разрабатывают в Мурманской области, позволят обеспечить безопасность людей и животных, а также сохранить хрупкие арктические экосистемы. Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы разработки, проректор Мурманского арктического университета (МАУ) Антон Юрманов.

"По поручению правительства региона МАУ выступил консолидатором в подготовке правил по наблюдению за морскими млекопитающими и птицами, так как популярность туризма в нашем регионе, в том числе морского, растет с каждым годом. Единый подход позволит обеспечить безопасность и людям, и животным, а также сохранить уникальную и очень хрупкую природу Арктики", - сказал Юрманов.

Он пояснил, что для подготовки правил рабочая группа из профильных специалистов провела консультации с экспертами федерального уровня, местными туроператорами и природоохранными организациями, также была проанализирована международная практика и российская нормативная база, после чего документ переработали с учетом поступивших предложений, научной доказательной базы и особенностей Мурманской области.

"Признаю, что находить баланс там, где пересекаются интересы туризма, экологии и местного сообщества, бывает непросто. Особенно когда на кону безопасность людей и краснокнижных животных, хрупкое равновесие арктических экосистем. Но, на наш взгляд, нам удалось выработать взвешенный подход. Он сочетает в себе научно обоснованные ограничения, которые минимизируют антропогенное воздействие, понятные для бизнеса правила взаимодействия с природной средой и механизмы реагирования на нештатные ситуации", - добавил Юрманов.

Планируется, что правила будут закреплены региональным нормативным актом и рекомендованы к исполнению всеми участниками туристского рынка, а опыт Мурманской области может стать основой для других регионов России.

Уникальная природа Кольского Заполярья с каждым годом притягивает все больше гостей - ежегодно сотни тысяч туристов стремятся увидеть китов, тюленей, птичьи базары и других представителей арктической фауны в их естественной среде обитания. Многие в погоне за красивыми фотографиями и видео подходят слишком близко к животным, рискуя нанести им травму и подвергая опасности людей, находящихся на борту судна. В июне у берегов реки Териберки был замечен кит с ранением от винта катера.

О туризме в Мурманской области

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Власти Мурманской области ожидают дальнейшего увеличения турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, достигнет в ближайшие 2-3 года.