В Новосибирской области рассматривают введение запрета на склонение к абортам

Областное правительство изучает опыт других регионов, отметил губернатор Андрей Травников

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Введение запрета на склонение к абортам на законодательном уровне рассматривают власти Новосибирской области. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Андрей Травников.

"Рассматривается [введение таких мер в регионе]. Мы изучаем опыт других регионов. Если это действительно влияет на повышение рождаемости, то вполне возможно, но точно не будет никаких жестких запретов на проведение абортов, как некоторые регионы в стране пытались это сделать", - сказал Травников, отвечая на вопрос ТАСС.

Запрет на склонение женщин абортам действует в 27 регионах РФ, посчитал в ноябре ТАСС. Еще в 10 этот вопрос либо поднимался, либо законопроект находится на рассмотрении парламента. В большинстве регионов штрафы за несоблюдение закона составляют от 3 тыс. рублей до 5 тыс. для физических лиц и от 10 тыс. рублей для юридических.

В целом тенденция к отказу частных клиник от операций по прерыванию беременности прослеживается во многих регионах, в частности, в Республике Алтай, в Омской области из 31 частной клиники добровольный отказ заявили в 30, в ХМАО и Курской области - все, а в Карелии или Курганской области ни у одного "частника" нет соответствующей лицензии.