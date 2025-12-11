В ЦФО ожидаются дожди, гололед и ветер

Речь идет о Курской, Калужской, Владимирской и Липецкой областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя, а также гололед и ветреную погоду 11-13 декабря в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Курской, Калужской, Владимирской и Липецкой областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

" [В Курской области] 12 декабря облачно, днем с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди. <...> 13 декабря облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Ночью от минус 3 до минус 8 градусов, днем от минус 1 до минус 6 градусов", - сообщается на сайте гидрометцентра Курской области.

Дожди, ветреная погода и гололед в период с 11 по 13 декабря ожидается в Тульской, Липецкой, Ярославской, Калужской, Брянской, Владимирской, Тверской и Белгородской областях. "Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются во Владимирской области, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов в течение суток 11 декабря", - проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что небольшие осадки в регионах ЦФО пройдут под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона, к выходным также похолодает.